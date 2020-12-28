Коронавирус в Украине вернулся к показателям октября

https://racurs.ua/n148339-koronavirus-v-ukraine-vernulsya-k-pokazatelyam-oktyabrya-infografika.html

Ракурс

Показатели заболеваемости коронавирусом в Украине вернулись к октябрьским. За сутки 27 декабря COVID-19 заболели 4 тыс. 385 человек. Столько же фиксировалось в Украине 6 октября.

За сутки заболели 196 детей и 141 медработник.

В больницы положили 1 тыс. 588 человек, умерли 75 пациентов, выздоровели 7 тыс. 191.

Количество тестирований в Украине за сутки составляло: методом ПЦР — 12 тыс. 225, методом ИФА — 3 тыс. 107.

За все время пандемии в Украине заболело 1 млн 30 тыс. 374 человека, умерли — 17 тыс. 849.

Самое большое количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

Напомним, что 27 декабря Европа начала массовую вакцинацию от коронавирусной болезни.

По состоянию на утро 28 декабря на планете с начала пандемии в целом подтверждено 81 млн 145 тыс. случаев заболевания коронавирусом, сообщает Worldometer. Эта цифра включает 1 млн 771 тыс. 981 летальный случай.

Самое большое число заражений зафиксировано в США (19 млн 573 тыс. 847), Индии (10 млн 208 тыс. 725) и Бразилии (7 млн ​​484 тыс. 285)