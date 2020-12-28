Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в Украине вернулся к показателям октября

Коронавирус в Украине вернулся к показателям октября (ИНФОГРАФИКА)

28 дек 2020, 08:52
999

Показатели заболеваемости коронавирусом в Украине вернулись к октябрьским. За сутки 27 декабря COVID-19 заболели 4 тыс. 385 человек. Столько же фиксировалось в Украине 6 октября.

За сутки заболели 196 детей и 141 медработник.

В больницы положили 1 тыс. 588 человек, умерли 75 пациентов, выздоровели 7 тыс. 191.

Коронавирус в Украине вернулся к показателям октября

Количество тестирований в Украине за сутки составляло: методом ПЦР — 12 тыс. 225, методом ИФА — 3 тыс. 107.

Коронавирус в Украине вернулся к показателям октября

За все время пандемии в Украине заболело 1 млн 30 тыс. 374 человека, умерли — 17 тыс. 849.

Самое большое количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

Напомним, что 27 декабря Европа начала массовую вакцинацию от коронавирусной болезни.

Коронавирус в Украине вернулся к показателям октября


По состоянию на утро 28 декабря на планете с начала пандемии в целом подтверждено 81 млн 145 тыс. случаев заболевания коронавирусом, сообщает Worldometer. Эта цифра включает 1 млн 771 тыс. 981 летальный случай.

Самое большое число заражений зафиксировано в США (19 млн 573 тыс. 847), Индии (10 млн 208 тыс. 725) и Бразилии (7 млн ​​484 тыс. 285)

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров