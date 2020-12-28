Рейсери поштовхалися та облаяли поліцію в Одесі, фото — Суспільне

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Автоперегони рейсерів зірвалися в Одесі. 26 грудня представники автоклубу «Міст» мали намір провести змагання поблизу Горбатого мосту, але перегони скасували патрульні.

Водії вирушили в центр Одеси. Поліція заявила про те, що учасники автоклубу «порушували громадський спокій та блокували дорогу поблизу аеропорту». Оскільки перегони поліція заборонила, водії начебто вирішили перенести їх на Привокзальну площу.

Патрульні вважають, що рейсери перекрили рух, спровокували затори в центрі міста та порушували громадський порядок, оскільки гучно увімкнули музику. Крім того, глядачі «шоу» вишукувалися посеред проїзної частини.

Коли патрульні запропонували учасникам перегонів розійтися, спалахнув конфлікт. Організатори лаялися, штовхалися і «поводили себе зухвало». Поліція застосувала фізичну силу та спецзасоби.

В автоклубі «Міст» заявили, що часто просили місцеву владу виділити ділянку для перегонів. 26 грудня в Одесі мав відбутися так званий фінальний заїзд року, про який попередили владу.

На будь-який діалог ніхто не йшов, — цитує рейсерів «Суспільне».

В автоклубі спростовують заяву поліцію про перекриття вулиць, хоча на перегони приїхали більше учасників, ніж очікувалося. Рейсери очікують на конструктивний діалог з місцевою владою щодо організації змагань для автолюбителів.