Рейсеры потолкались и обругали полицию в Одессе, фото — Суспільне

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Автогонки рейсеров сорвались в Одессе. 26 декабря представители автоклуба «Мост» намеревались провести соревнования вблизи Горбатого моста, но гонки отменили патрульные.

Водители отправились в центр Одессы. Полиция заявила о том, что участники автоклуба «нарушали общественный порядок и блокировали дорогу вблизи аэропорта». Поскольку гонки полиция запретила, водители якобы решили перенести их на привокзальную площадь.

Патрульные считают, что рейсеры перекрыли движение, спровоцировали пробки в центре города и нарушали общественный порядок, поскольку громко включили музыку. Кроме того, зрители «шоу» выстроились посреди проезжей части.

Когда патрульные предложили участникам гонки разойтись, вспыхнул конфликт. Организаторы ругались, толкались и «вели себя вызывающе». Полиция применила физическую силу и спецсредства.

В автоклубе «Мост» заявили, что часто просили местные власти выделить участок для гонок. 26 декабря в Одессе хотели провести так называемый финальный заезд года, о котором предупредили власть.

На любой диалог никто не шел, — цитирует рейсеров «Суспільне».

В автоклубе опровергают заявление полиции о перекрытии улиц, хотя на гонки приехали больше участников, чем ожидалось. Рейсеры намерены вести конструктивный диалог с местной властью по поводу организации соревнований для автолюбителей