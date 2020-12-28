В Баренцевом море затонуло российское рыболовное судно

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В Баренцевом море затонуло российское рыболовное судно «Онега».

На борту судна находились 19 человек, двух из них спасли, еще 17 считаются пропавшими без вести, сообщает агентство «РБК».

Причиной инцидента стало обледенение судна. По словам уцелевших рыбаков, все произошло очень быстро, по меньшей мере один из их коллег погиб — его смыло в море.

По предварительным данным, перед затоплением судно перевернулось.

Уцелевших рыбаков подняло другое рыболовное судно «Волково».

Все рыбаки, вероятно, были гражданами РФ, отмечают в Российском профсоюзе моряков.

Отмечается, что район, где произошел инцидент, очень сложный, попадание там за борт очень опасно.

Судну Онега было более 40 лет, его построили в 1979 году.

Это очень много, — подчеркнули в профсоюзе.

Напомним, в апреле военный корабль Венесуэлы затонул в результате попытки захватить круизный лайнер с украинским экипажем.