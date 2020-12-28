В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается, однако официальные данные по заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 фиксируют значительное уменьшение новых случаев этого заболевания.

Академик Национальной академии наук (НАН) Украины Сергей Комисаренко в интервью агентству «РБК-Украина» назвал причины этого явления.

Ученый отмечает, что на ситуацию с заболеваемостью прежде всего может влиять поведение самого коронавируса, который становится то более, то менее контагиозным (заразным).

Я думаю, что, в конце концов, в Украине распространен штамм коронавируса, который не так уж и контагиозный, как вирусы в других странах на западе Европы, — отметил Комиссаренко.

Однако, подчеркивает академик, чтобы точно это установить, нужно проанализировать структуру генома или геномов этого вируса в Украине и сравнить с другими, чего в нашей стране пока не делали.

Еще одним фактором, который может способствовать уменьшению заболеваемости COVID-19 — это постепенное осознание людьми опасности коронавируса и более тщательное соблюдение ими карантинных рекомендаций, таких как ношение масок, мытье рук и социальное дистанцирование, отмечает Комиссаренко.

Напомним, официальные показатели заболеваемости COVID-19 в Украине уже вернулись к октябрьским.