Скользкие дороги и сильный ветер — синоптики предупредили водителей

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Из-за сильного ветра и гололеда ездить на автомобилях сегодня особенно рискованно. ГСЧС присвоила ситуации на украинских дорогах первый уровень опасности. Порывы ветра в среднем по стране достигают 15−20 м/с, в Карпатах 25−35 м/с.

Во всех регионах, кроме восточных областей, сегодня гололед, на дорогах гололедица. Спасатели прогнозируют нарушение движения на отдельных участках дорог.

В Киеве ночью начали превентивную обработку дорог и тротуаров. С 7.00 в столице пошел дождь при температуре -1° С. Дорожники начали сыпать на улицы и тротуары противогололедные средства. Первоначально обрабатывают мосты, подъемы и спуски, улицы из брусчатки, тротуары и лестницы подземных переходов.

В Киев выехало 56 единиц спецтехники для дежурства.

Утром понедельника, 28 декабря, дождь идет в Одесской, Черкасской и Закарпатской областях, местами туман в Харьковской, Луганской и Винницкой областях.

Средняя температура воздуха в западных, центральных и северных областях составляет -1−3° С, на юге — +1 … +10°С, в восточных областях -2−11° С.

Покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками мокрое, в Луганской, Черкасской и Днепропетровской области местами гололедица, в остальных областях сухое.

По сообщению Укргидрометцентра, 28 декабря днем ​​в Украине, кроме юго-восточной части, преимущественно дождь. Температура днем ​​1−6° тепла, на крайнем юге и Закарпатье — 6−11° тепла, на юге Одесской области до 13° тепла.