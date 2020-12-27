28 декабря в ряде регионов Украины ожидается мокрый снег

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Ракурс

Погода в Украине 28 мая в большинстве регионов будет несколько теплее, чем за сутки до этого.

В большинстве областей, кроме части восточных, ожидаются осадки. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Кроме того, ожидаются порывы ветра скоростью до 15−20 м/с (в Карпатах 25−30 м/с). В южных, центральных, западных и северных областях ожидается нарастание слоя льда на проводах и дерева, на дорогах — гололед (I уровень опасности, желтый).

Погода в Киеве 28 декабря предусматривает мокрый снег с дождем ночью и дождь с мокрым снегом днем. Столбики термометров ночью опустятся до −1…−3°, днем — поднимутся до 0…+2°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове также будет с мокрым снегом с дождем ночью и дождем с мокрым снегом днем. Температура воздуха ночью составит −1…+1°, днем — +5…+7°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе предусматривает мокрый снег с дождем ночью и дождь днем. Ночью термометры покажут +1…+3°, днем — +6…+8°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре в следующие сутки также предусматривает мокрый снег с дождем ночью и дождь днем. Ночью температура опустится до −2…−4°, днем ​​воздух прогреется до +2…+4°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет ясной без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −7…−9° ночью и −1…−3° днем. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 28 декабря будет с мокрым снегом с дождем ночью и дождем с мокрым снегом днем. Ночью ожидается температура воздуха −1…+1°, днем — +5…+7°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 28 декабря будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, синоптики недавно опубликовали прогноз погоды на январь.