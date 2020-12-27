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Отказаться от празднования Нового года призвали во Франции. Фото: tourprom.ru

Отказаться от празднования Нового года призвали во Франции

27 дек 2020, 14:55
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Отказаться от празднования Нового года призвали граждан Франции чиновники.

Отмечание новогодних праздников в кругу друзей может завершиться еще большим количеством больных коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, сообщает газета Journal du Dimanche.

Лучший способ встретить начало Нового года — не встречать его! — отметил глава Минздрава.


По словам Верана, большой праздник будет тогда, когда не придется хоронить людей, умерших от коронавируса. Люди вздохнут с облегчением, когда не придется носить маски. При этом министр не стал давать никаких прогнозов по стабилизации ситуации с коронавирусом во Франции.

Напомним, британский штамм коронавирусной болезни COVID-19 обнаружили во Франции. На территории Республики разновидность такого коронавируса обнаружили у мужчины, прибывшего из Лондона. При этом симптомов болезни у него не было. Французские власти уже одобрили ограничения на въезд из Великобритании.


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