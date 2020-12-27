Відмовитись від святкування Нового року закликали у Франції. Фото: tourprom.ru

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Відмовитися від святкування Нового року закликали громадян Франції урядовці.

Відзначання новорічних свят у колі друзів може завершитися ще більшою кількістю хворих на коронавірус. Про це заявив міністр охорони здоров’я Франції Олів'є Веран, повідомляє газета Journal du Dimanche.

Найкращий спосіб зустріти початок Нового року — не зустрічати його! — зазначив глава МОЗ.



За словами Верана, велике свято буде тоді, коли не доведеться ховати людей, які померли від коронавірусу. Люди зітхнуть із полегшенням, коли не доведеться носити маски. При цьому міністр не став давати ніяких прогнозів щодо стабілізації ситуації з коронавірусом у Франції.

Нагадаємо, британський штам коронавірусної хвороби COVID-19 виявили у Франції. На території Республіки різновид такого коронавірусу виявили у чоловіка, який прибув із Лондона. При цьому симптомів хвороби у нього не було. Французька влада вже схвалила обмеження на в’їзд з Великої Британії.