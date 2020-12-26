Британський штам коронавірусу виявили ще в двох країнах. Фото: Ведомости

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Ракурс

Британський штам коронавірусної хвороби COVID-19 виявили у Франції та Японії.

На території Французької Республіки різновид такого коронавірусу виявили у чоловіка, який прибув із Лондона. При цьому симптомів хвороби у нього не було. Наразі він перебуває вдома на самоізоляції. Про це повідомляє BBC.

А в Японії виявили п’ять випадків нового штаму. Всі хворі прибули в країну з Великої Британії. Тих, що заразилися помістили на карантин, влада з’ясовує особи тих, з ким вони контактували останнім часом.

Японія вже закрила в’їзд із Великої Британії для всіх пасажирів. В країну пропускають лише громадян Японії, які повертаються додому. Обмеження на в’їзд з Великої Британії схвалила й влада Франції.

Як відомо, раніше низка країн Європи закрили кордони для мандрівників із Великої Британії після посилення обмежень в Лондоні та Південній Англії через новий штам коронавірусної хвороби COVID-19. Експерти вважають, що новий різновид коронавірусу на 70% більш заразний, ніж початковий штам.

Нагадаємо, у компанії BioNTech вважають, що їхня вакцина, створена нещодавно у співпраці із Pfizer, буде ефективною і проти «британського» штаму COVID-19.