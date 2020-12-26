Британский штамм коронавируса обнаружили еще в двух странах. Фото: Ведомости

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Ракурс

Британский штамм коронавирусной болезни COVID-19 обнаружили во Франции и Японии.

На территории Французской Республики разновидность такого коронавируса обнаружили у мужчины, прибывшего из Лондона. При этом симптомов болезни у него не было. Сейчас он находится дома на самоизоляции. Об этом сообщает BBC.

А в Японии обнаружили пять случаев нового штамма. Все больные прибыли в страну из Великобритании. Заразившихся поместили на карантин, власти выясняют личности тех, с кем они контактировали в последнее время.

Япония уже закрыла въезд из Великобритании для всех пассажиров. В страну пропускают только граждан Японии, которые возвращаются домой. Ограничения на въезд из Великобритании одобрили и власти Франции.

Как известно, ранее ряд стран Европы закрыли границы для путешественников из Великобритании после усиления ограничений в Лондоне и Южной Англии из-за нового штамма коронавирусной болезни COVID-19. Эксперты считают, что новая разновидность коронавируса на 70% более заразна, чем исходный штамм.

Напомним, в компании BioNTech считают, что их вакцина, созданная недавно в сотрудничестве с Pfizer, будет эффективной и против «британского» штамма COVID-19.