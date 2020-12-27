28 грудня в низці регіонів України очікується мокрий сніг

https://racurs.ua/ua/n148326-ojeledycya-ta-mokryy-snig-pogoda-v-ukrayini-na-28-grudnya-karta.html

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Погода в Україні 28 грудня у більшості регіонів буде дещо теплішою, ніж за добу до цього.

У більшості областей, окрім частини східних, очікуються опади. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Крім того, очікуються пориви вітру швидкістю до 15−20 м/с (в Карпатах 25−30 м/с). У південних, центральних, західних та північних областях очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Погода в Києві 28 грудня передбачає мокрий сніг з дощем вночі та дощ з мокрим снігом вдень. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −1…−3°, вдень — піднімуться до 0…+2°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові також буде з мокрим снігом з дощем вночі та дощем з мокрим снігом вдень. Температура повітря вночі становитиме −1…+1°, вдень — +5…+7°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі передбачає мокрий сніг з дощем вночі та дощ вдень. Вночі термометри покажуть +1…+3°, вдень — +6…+8°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі наступної доби також передбачає мокрий сніг з дощем вночі та дощ вдень. Вночі температура опуститься до −2…−4°, вдень повітря прогріється до +2…+4°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові буде ясною без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря −7…−9° вночі та −1…−3° вдень. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 28 грудня буде з мокрим снігом з дощем вночі та дощем з мокрим снігом вдень. Вночі очікується температура повітря −1…+1°, вдень — +5…+7°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 28 грудня буде досить спокійним, протягом доби очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики нещодавно опублікували прогноз погоди на січень.