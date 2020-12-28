Слизькі дороги і вітер — синоптики попередили водіїв

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Через сильний вітер та ожеледицю їздити на автомобілях сьогодні особливо ризиковано. ДСНС присвоїла ситуації на українських дорогах перший рівень небезпеки. Пориви вітру в середньому по країні досягають 15−20 м/с, в Карпатах 25−35 м/с.

У всіх регіонах, крім східних областей, сьогодні ожеледь, на дорогах ожеледиця. Рятувальники прогнозують порушення руху на окремих ділянках доріг.

У Києві з ночі почали превентивну обробка доріг і тротуарів. Із 7.00 у столиці пішов дощ за температури -1°С. Дорожники почали сипати на вулиці і тротуари протиожеледні засоби. Першочергово обробляють мости, підйоми і спуски, вулиці з бруківки, тротуари і сходи підземних переходів.

У Київ виїхало 56 одиниць спецтехніки для чергування.

У ранок понеділка, 28 грудня, невеликий дощ іде в Одеській, Черкаській та Закарпатській областях, місцями туман в Харківській, Луганській області, мряка у Вінницькій області.

Середня температура повітря у західних, центральних та північних областях становить -1−3°С, на півдні — +1…+10°С, в східних областях -2−11°С.

Покриття на дорогах державного значення в областях з опадами мокре, в Луганській, Черкаській та Дніпропетровській області місцями ожеледиця, в решті областей сухе.

За повідомленням Укргідрометцентру, 28 грудня вдень в Україні, крім південно-східної частини, переважно дощ. Температура вдень 1−6° тепла, на крайньому півдні та Закарпаття — 6−11° тепла, на півдні Одещини до 13° тепла.