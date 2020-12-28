В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n148341-zahvoruvanist-na-koronavirus-v-ukrayini-pishla-na-spad-u-nan-nazvaly-prychynu.html

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Епідемія коронавірусу в Україні триває, проте офіційні дані щодо захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 фіксують значне зменшення нових випадків цього захворювання.

Академік Національної академії наук (НАН) України Сергій Комісаренко в інтерв’ю агентству «РБК-Україна» назвав причини цього явища.

Учений зазначає, що на ситуацію із захворюваністю передусім може впливати поведінка самого коронавірусу, котрий стає то більш, то менш контагіозним (заразним).

Я думаю, що, врешті-решт, в Україні розповсюджений штам коронавірусу, який не такий уже й контагіозний, як віруси в інших країнах на заході Європи, — зазначив Комісаренко.

Проте, наголошує академік, щоб точно це встановити, потрібно проаналізувати структуру геному чи геномів цього вірусу в Україні й порівняти з іншими, чого в нашій державі поки не робили.

Ще одним чинником, котрий може сприяти зменшенню захворюваності на COVID-19 — це поступове усвідомлення людьми небезпечності коронавірусу і більш ретельне дотримання ними карантинних рекомендацій, таких як носіння масок, миття рук та соціальне дистанціювання, зазначає Комісаренко.

Нагадаємо, офіційні показники захворюваності на COVID-19 в Україні вже повернулися до жовтневих.