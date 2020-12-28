17 рибалок зникли в Баренцевому морі — їхнє судно затонуло через обмерзанняhttps://racurs.ua/ua/n148342-17-rybalok-znykly-v-barencevomu-mori-yihnie-sudno-zatonulo-cherez-obmerzannya.htmlРакурс
У Баренцевому морі затонуло російське риболовне судно «Онега».
На борту судна перебували 19 осіб, двох з них врятували, ще 17 вважаються зниклими безвісти, повідомляє агентство «РБК».
Причиною інциденту стало обмерзання судна. За словами вцілілих рибалок, все сталося дуже швидко, щонайменше один з їхніх колег загинув — його змило в море.
За попередніми даними, перед затопленням судно перекинулося.
Вцілілих рибалок підняло інше риболовне судно «Волково».
Усі рибалки, ймовірно, були громадянами РФ, зазначають у Російському профсоюзі моряків.
Зазначається, що район, де стався інцидент, дуже складний, потрапляння там за борт є дуже небезпечним.
Судну Онега було понад 40 років, його збудували у 1979 році.
Це дуже багато, — наголосили в профспілці.
Нагадаємо, у квітні військовий корабель Венесуели затонув внаслідок спроби захопити круїзний лайнер з українським екіпажем.