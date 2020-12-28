У Баренцевому морі затонуло російське риболовне судно

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У Баренцевому морі затонуло російське риболовне судно «Онега».

На борту судна перебували 19 осіб, двох з них врятували, ще 17 вважаються зниклими безвісти, повідомляє агентство «РБК».

Причиною інциденту стало обмерзання судна. За словами вцілілих рибалок, все сталося дуже швидко, щонайменше один з їхніх колег загинув — його змило в море.

За попередніми даними, перед затопленням судно перекинулося.

Вцілілих рибалок підняло інше риболовне судно «Волково».

Усі рибалки, ймовірно, були громадянами РФ, зазначають у Російському профсоюзі моряків.

Зазначається, що район, де стався інцидент, дуже складний, потрапляння там за борт є дуже небезпечним.

Судну Онега було понад 40 років, його збудували у 1979 році.

Це дуже багато, — наголосили в профспілці.

Нагадаємо, у квітні військовий корабель Венесуели затонув внаслідок спроби захопити круїзний лайнер з українським екіпажем.