В России штурмовали Среднеуральск женский монастырь, фото: ТАСС

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Ракурс

В России в ночь на сегодня, 29 декабря, спецназовцы взяли штурмом Среднеуральский женский монастырь, расположенный в Свердловской области.

В результате был задержан один из самых популярных священников региона — бывший схимонах Сергий (Романов), сообщает издание Meduza.

По словам очевидцев, силовики сначала окружили монастырь, где собрались многочисленные сторонники Сергея после появления информации о возможности его задержания. Впоследствии начался штурм, после которого в течение нескольких часов шли обыски. Прихожане утверждают, что силовики разгромили помещения и выбили окна.

По информации российских СМИ, официальная причина задержания Сергея связана с опубликованным на YouTube видео одной из его проповедей, в которой он спрашивал у прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей, за будущее.

В этом видео российские власти рассмотрела склонение детей к самоубийству.

Речь не шла о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей, о патриотизме, — утверждает один из соратников Сергея.

По словам адвоката Сергея, священника отвезли в Следственный комитет РФ по Свердловской области, где допрашивают.

Сергей раньше был духовником крымского прокурора-предательницы Натальи Поклонской.

В июне он сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря Варвару и фактически захватил в нем власть. В этом ему помогали «казаки», среди которых, по информации российских СМИ, были участники войны на Донбассе.

На проповедях в монастыре он публично отрицал существование коронавируса, а также критиковал Русскую православную церковь (РПЦ) и власть. В июле РПЦ лишила его сана священника, а в сентябре Сергея отлучили от церкви.

Местная епархия также обязала его покинуть женский монастырь, однако он отказался это делать.