Экс-духовника Поклонской, который называл Путина сатаной, отдали под церковный суд, фото — УРА

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В России отдали под церковный суд священника екатеринбургской епархии Сергея Романова. Ему инкриминируют заявления о чипировании людей с помощью вакцины от коронавируса.

Романов — бывший духовник так называемого прокурора Крыма Натальи Поклонской, в одной из предыдущих проповедей он назвал власть Путина сатаной.

Отцу Сергею Романову сегодня запретили проводить священнослужения, лишили права носить наперсный крест и покидать Иоанно-Богословский скит, где он сейчас находится.

Настоятель монастыря на Урале в речи, которую вчера опубликовал на YouTube, заявил, что с помощью вакцины от коронавируса людям будут вживлять чипы, которые «убьют народ», а стоит за всем этим американский миллиардер Билл Гейтс, которого монах предлагает судить как фашиста. В России проводником его идей отец Сергий считает главу Сбербанка РФ Германа Грефа.

Перед этим священник предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции» и закрытия храмов. Пандемию он назвал выдумкой трусливых безбожников, а верующих призвал выходить на улицы.

Епархия лишила его права проповедовать. Старец ушел на две недели в заключение, из которого недавно вышел. Митрополит РПЦ в Екатеринбурге Кирилл на сайте епархии заявил, что ранее провел с отцом Сергием «пастырскую доверительную беседу», в ходе которой опальный священник пообещал ему исправиться.

Ранее опальный игумен назвал руководство России «сатанистским», а окружение Путина — «антихристом».

Некоторые российские старцы говорили, что антихрист придет из Украины. Уточним — это будет двойник Владимира Владимировича Путина. Он придет на всемирную проповедь в возрасте 30 лет, с силиконовым лицом Путина, — заявлял отец Сергий.





Вместо Путина, рассказывает «старец», на всех саммитах ставит подпись его двойник. Образование его двойник получал в спецшколах, где изучают «астрологию, кабалу, магию» и прочие «магические, сатанинские знания», а «очевидцы на встрече с двойником Путина теряли сознание».

Зимой этого года отец Сергий призвал как можно скорее разрушить мавзолей Ленина на Красной площади в Москве, потому что он — корень всех бед современной России.