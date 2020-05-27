Екс-духівника Поклонської, який називав Путіна сатаною, віддали під церковний суд, фото — УРА

https://racurs.ua/ua/n138831-eks-duhivnyka-poklonskoyi-yakyy-nazyvav-putina-satanou-viddaly-pid-cerkovnyy-sud-video.html

Ракурс

У Росії віддали під церковний суд священика Єкатеринбургської єпархії Сергія Романова. Йому інкримінують заяви про чіпування людей за допомогою вакцини від коронавірусу.

Романов — колишній духівник так званого прокурора Криму Наталії Поклонської, в одній із попередніх проповідей він назвав владу Путіна сатаною.

Отцю Сергію Романову сьогодні заборонили проводити священослужіння, позбавили права носити наперсний хрест і залишати Іоанно-Богословський скит, де він нині перебуває.

Настоятель монастиря на Уралі у промові, яку вчора опублікував на YouTube, заявив, що через вакцину від коронавірусу людям будуть імплантувати чіпи, які «вб'ють народ», а стоїть за всім цим американський мільярдер Білл Гейтс, якого монах пропонує судити як фашиста. У Росії провідником його ідей отець Сергій вважає главу Ощадбанку РФ Германа Грефа.

Перед цим священик наклав анафему на прихильників «беззаконної ізоляції» і закриття храмів. Пандемію він назвав вигадкою боягузливих безбожників, а віруючих закликав виходити на вулиці.

Єпархія позбавила його права проповідувати. Старець пішов на два тижні в ув’язнення, з якого недавно вийшов. Митрополит РПЦ у Єкатеринбурзі Кирило на сайті єпархії заявив, що раніше мав з отцем Сергієм «пастирську довірливу бесіду», під час якої опальний священик пообіцяв йому виправитися.

Раніше опальний ігумен назвав керівництво Росії «сатаністським», а оточення Путіна — «антихристом».

Деякі російські старці говорили, що антихрист прийде з Росії. Уточнимо — це буде двійник Володимира Володимировича Путіна. Він прийде на всесвітню проповідь у віці 30 років, з силіконовим обличчям Путіна, — заявляв отець Сергій.





Замість Путіна, розповідає «старець», на всіх самітах ставить підпис його двійник. Освіту його двійник отримував в спецшколах, де вивчають «астрологію, кабалу, магію» та інші «магічні, сатанинські знання», а «очевидці на зустрічі з двійником Путіна непритомніли».

Взимку цього року він також закликав якомога швидше зруйнувати мавзолей Леніна на Красній площі в Москві, бо він — корінь всіх бід сучасної Росії.