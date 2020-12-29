У Росії штурмували Середньоуральський жіночий монастир, фото: ТАСС

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У Росії в ніч на сьогодні, 29 грудня, спецпризначенці взяли штурмом Середньоуральський жіночий монастир, розташований у Свердловській області.

В результаті було затримано одно з найпопулярніших священників регіону — колишнього схимонаха Сергія (Романова), повідомляє видання Meduza.

За словами очевидців, силовики спочатку оточили монастир, де зібралися численні прихильники Сергія після появи інформації про можливість його затримання. Згодом розпочався штурм, після якого впродовж кількох годин йшли обшуки. Парафіяни стверджують, що силовики розгромили приміщення і вибили вікна.

За інформацією російських ЗМІ, офіційна причина затримання Сергія пов’язане з опублікованим на YouTube відео однієї з його проповідей, у котрій він запитував у прихожан, чи готові вони померти за Росію, за дітей, за майбутнє.

У цьому відео російська влада розгледіла схиляння дітей до самогубства.

Мова не йшла про самогубство, а про самопожертву заради людей, про патріотизм, — стверджує один із соратників Сергія.

За словами адвоката Сергія, священника відвезли до Слідчого комітету РФ по Свердловській області, де допитують.

Сергій раніше був духівником кримського прокурора-зрадниці Наталії Поклонської.

У червні він змістив настоятельку Среднеуральского жіночого монастиря Варвару і фактично захопив в ньому владу. В цьому йому допомагали «козаки», серед яких, за інформацію російських ЗМІ, були учасники війни на Донбасі.

На проповідях у монастирі він публічно заперечував існування коронавірусу, а також критикував Російську православну церкву (РПЦ) та владу. У липні РПЦ позбавила його сану священника, а у вересні Сергія відлучили від церкви.

Місцева єпархія також зобов’язала його покинути жіночий монастир, проте він відмовився це робити.