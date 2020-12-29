В Україні з січня подорожчає газ — список цін (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n148405-v-ukrayini-z-sichnya-podorojchaie-gaz-spysok-cin-infografika.htmlРакурс
Ціни на газ в Україні зростуть із січня 2021 року.
55 газових компаній опублікували оновлені ціни. Найдешевше газ за 1 куб. м коштує 6,99 грн, найдорожче — 10,8 грн.
В середньому ціна на газ буде коливатися від 7,05 грн до 9,93 грн за куб. м.
У порівнянні з груднем, ціни виросли приблизно від 0,5 грн до 2 грн в залежності від газової компанії.
Ще близько 10 компаній-постачальників газу не озвучили ціни на січень 2021 року. При цьому, згідно із законом їм необхідно опублікувати ціни за п’ять днів до нового
місяця, якщо ціна змінилася.
Крім того, у 2021 році зросла вартість доставки газу. Вартість доставки в різних газорозподільчих компаній, як і раніше, буде різною, а сплачуватися вона має окремим платежем.
Тим часом прем'єр-міністр України доручив в.о. міністра енергетики Юрію Вітренку разом з Антимонопольним комітетом перевірити обґрунтованість цін на газ.
Нагадаємо, в Мінсоцполітики запевнили, що зростання тарифів в Україні не відчують отримувачі субсидій.