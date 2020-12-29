Подорожчання газу. Фото: depositphotos.com

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Ціни на газ в Україні зростуть із січня 2021 року.

55 газових компаній опублікували оновлені ціни. Найдешевше газ за 1 куб. м коштує 6,99 грн, найдорожче — 10,8 грн.

В середньому ціна на газ буде коливатися від 7,05 грн до 9,93 грн за куб. м.

У порівнянні з груднем, ціни виросли приблизно від 0,5 грн до 2 грн в залежності від газової компанії.

Ще близько 10 компаній-постачальників газу не озвучили ціни на січень 2021 року. При цьому, згідно із законом їм необхідно опублікувати ціни за п’ять днів до нового місяця, якщо ціна змінилася.



Крім того, у 2021 році зросла вартість доставки газу. Вартість доставки в різних газорозподільчих компаній, як і раніше, буде різною, а сплачуватися вона має окремим платежем.

Тим часом прем'єр-міністр України доручив в.о. міністра енергетики Юрію Вітренку разом з Антимонопольним комітетом перевірити обґрунтованість цін на газ.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики запевнили, що зростання тарифів в Україні не відчують отримувачі субсидій.