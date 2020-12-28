Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для населення. Фото: 5watt.ua

https://racurs.ua/ua/n148377-uryad-skasuvav-pilgovu-cinu-na-elektroenergiu-dlya-naselennya.html

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Пільгову ціну на електроенергію для населення в Україні скасували.

Якщо раніше перші 100 кВт. год для споживачів коштували 90 коп., то з 1 січня 2021 року ціна за світло буде встановлена на рівні 1,68 грн за кВт.год. Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив 28 грудня на позачерговому засіданні уряду, яке транслювалося на сторінці Кабміну у YouTube.

За словами тимчасового виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка, урядовий проект постанови передбачає продовження дії спецзобов’язання на ринку електроенергії до 31 березня 2021 року. Перед голосуванням Вітренко зазначав, що, якщо уряд не ухвалить сьогоднішню постанову, то ціна на електрику зросте більш ніж у 2,5 рази, оскільки стане ринковою.

Нагадаємо, в Єврокомісії із ситуації на європейських енергоринках заявили, що середня ціна на електричну енергію в Україні у другому кварталі 2020 року на ринку на добу вперед була вищою, ніж у країнах Європейського Союзу.