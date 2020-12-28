Компромат на керівника ГУР збирала ФСБ. Фото: Суспільне

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало докази збору компрометуючої інформації щодо начальника ГУР полковника Кирила Буданова.

Цьогоріч у грудні військова розвідка перехопила розмову між двома представниками Федеральної служби безпеки Росії, які перебували у тимчасово окупованих Сімферополі та Донецьку. Вони збирали інформацію про Буданова, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Про це 28 грудня повідомили в прес-службі ГУР МОУ.

Розвідники вважають, що російськи специ обговорювали пошук інформації про Буданова щоб потім передати її до управління ФСБ, яке спеціалізується на проведенні диверсій.

Розмову вже розсекретили. Виявилося, що її учасниками були колишні співробітники кримського управління СБУ Олександр Склянко та Микола Черних. Після окупації Криму вони зрадили присязі та стали прислужувати окупантам в управлінні ФСБ.

Запис розмови доступний за цим посиланням.

Як відомо, Кирила Буданова у квітні 2019 року намагалися підірвати російські диверсанти, заклавши вибухівку до його автомобіля Chevrolet Evanda. Тоді вибуховий пристрій несподівано здетонував під час встановлення, тяжко поранивши чоловіка, який закладав вибухівку.

Нагадаємо, Кирило Буданов очолив Головне управління розвідки Міноборони 5 серпня 2020 року. На цій посаді він замінив Василя Бурбу, звільненого президентським указом.