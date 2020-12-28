У Києві протестувальники штурмували Мінрегіон. Фото: РБК-Україна

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Штурм будівлі Міністерства розвитку громад і територій стався у понеділок, 28 грудня, в Києві.

Під час безстрокової акції, яка відбувалася біля будівлі міністерства, група осіб намагалася прорватися у приміщення Мінрегіону. Один із протестувальників під час штурму напав на поліцейського та вдарив його. Правопорушника відразу затримали. Про це 28 грудня повідомила прес-служба Національної поліції.

За фактом нападу на правоохоронця відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу України. За погрозу або насильство щодо поліцейського йому загрожує до п‘яти років позбавлення волі.

Також силовики обіцяють дати правову оцінку спробі штурму будівлі міністерства.

Нагадаємо, акція протесту фізичних осіб-підприємців відбулася 22 грудня біля Національного палацу мистецтв «Україна», де проходив концерт «95 Кварталу». Для охорони артистів до палацу стягнули підрозділи Національної гвардії України.