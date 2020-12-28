В Киеве протестующие штурмовали Минрегион. Фото: РБК-Украина

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Ракурс

Штурм здания Министерства развития общин и территорий произошел в понедельник, 28 декабря, в Киеве.

Во время бессрочной акции, которая проходила у здания министерства, группа лиц пыталась прорваться в помещение Минрегиона. Один из протестующих во время штурма напал на полицейского и ударил его. Правонарушителя сразу задержали. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По факту нападения на правоохранителя открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины. За угрозу или насилие в отношении полицейского ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Также силовики обещают дать правовую оценку попытке штурма здания министерства.

Напомним, акция протеста физических лиц-предпринимателей состоялась 22 декабря возле Национального дворца искусств «Украина», где проходил концерт «95 Квартала». Для охраны артистов ко дворцу стянули подразделения Национальной гвардии Украины.