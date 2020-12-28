Главная елка Украины, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n148373-glavnaya-elka-ukrainy-popala-v-reyting-samyh-krasivyh-evropy.html

Ракурс

Главная елка Украины, расположенная в Киеве на Софийской площади, попала в рейтинг самых красивых новогодних деревьев Европы, составленный международной туристической организацией European Best Destinations.

Всего в этот рейтинг вошло 19 елок, украинская разместилась на седьмой строчке. Об этом сообщается на сайте организации.

Столица Украины — идеальное место для путешественников, которые ищут подлинности, снега и традиций, — отмечают авторы рейтинга. — Киевский городской совет не делает ничего наполовину, поскольку это настоящее дерево украшено десятками километров гирлянд.

Самой красивой елкой Европы European Best Destinations признала елку, установленную в столице Литвы Вильнюсе. Эта елка украшена почти 4 км рождественских гирлянд, меняющих цвет.

Напомним, во время открытия главной елки Украины вечером 19 декабря загорелась одна из декораций.