Головна ялинка України потрапила до рейтингу найгарніших Європи

Головна ялинка України, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n148373-golovna-yalynka-ukrayiny-potrapyla-do-reytyngu-naygarnishyh-ievropy.html

Ракурс

Головна ялинка України, розташована в Києві на Софійській площі, потрапила до рейтингу найгарніших новорічних дерев Європи, складеного міжнародною туристичною організацією European Best Destinations.

Всього до цього рейтингу увійшло 19 ялинок, українська розмістилася на сьомій сходинці. Про це повідомляється на сайті організації.

Столиця України — ідеальне місце для мандрівників, які шукають автентичності, снігу і традицій, — зазначають автори рейтингу. — Київська міська рада не робить нічого наполовину, оскільки це справжнє дерево прикрашене десятками кілометрів гірлянд.

Найгарнішою ялинкою Європи European Best Destinations визнала ялинку, встановлену у столиці Литви Вільнюсі. Ця ялинка прикрашена майже 4 км різдвяних гірлянд, що змінюють колір.

Нагадаємо, під час відкриття головної ялинки України ввечері 19 грудня загорілася одна з декорацій.