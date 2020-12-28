ВООЗ рекомендує носити маски людям, які перехворіли на коронавірус. Фото: championat

https://racurs.ua/ua/n148372-chomu-treba-nosyty-masky-tym-hto-perehvoriv-na-covid-19-rozpovily-u-vooz.html

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Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує носити маски людям, які перехворіли на коронавірус.

Ми не знаємо, як довго триває імунна відповідь. Тому так важливо продовжувати (навіть тим, хто одужав від коронавірусу — ред.) практикувати фізичне дистанціювання, мити руки милом та чистою водою або спиртовими засобами обробки, носити маски та дотримуватися всіх заходів безпеки, — заявила представник ВООЗ Марія Ван Керкхове.

За її словами, люди можуть повторно заразитися COVID-19, як це відбувається й з іншими вірусами.

Ван Керкхове сказала, що вже відомі випадки повторного захворювання на коронавірус у ряді країн світу. Однак наразі невідомо, як часто людина може повторно підхоплювати вірус.

Нагадаємо, дослідження японських вчених свідчить, що носіння захисної маски дозволяє значно зменшити кількість вірусів, які поширює людина.