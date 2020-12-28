Адвокат Левіна використав коронавірус для відкладення розгляду справи. Фото:

https://racurs.ua/ua/n148371-advokat-levina-vykorystav-covid-19-dlya-perenosu-rozglyadu-spravy-gandzuk-podrobyci.html

Ракурс

Олексій Левін, фігурант справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк, захворів на коронавірус, але його адвокат тривалий час приховував цю інформацію.

Захисники Левіна вже тиждень знали про те, що їхній підзахисний отримав позитивний тест на COVID-19. Однак цілий тиждень про це не знали у Київському СЗІО, де він утримувався. Також 24 грудня відбулося судове засідання за участю Левіна, якого до суду доставили в загальному автозаку, без необхідних заходів захисту. Про це 28 грудня повідомляється на сторінці спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?» у Facebook.

І лише 24 грудня адвокат Левіна Стригун повідомив суд і сторони про позитивний результат тесту, який зробили Левіну ще 17 грудня тому в цьому ж суді на вимогу Левіна. Маніпуляції захисту Левіна наражають всіх на небезпеку — суд, сторони, конвой, всіх інших ув‘язнених, які утримуються в СІЗО, — йдеться в повідомленні.

З листа СІЗО, який суд отримав на свій запит і який зачитали у ході засідання стало відомо, що станом на 23 грудня адміністрація ізолятора не отримала інформації про позитивний тест у Левіна.

На сторінці спільноти зазначається, що 24 грудня адвокат Левіна під час судового засідання «вирішив дістати позитивний тест на коронавірус, як козир з рукава», аби мотивувати цим клопотання про відкладення розгляду. Також повідомляється, що Левін міг заразити коронавірусом щонайменше 30 осіб.

Нагадаємо, у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк хотіли вбити двох свідків, які давали показання у справі голови Херсонської облради Владислава Мангера та його спільника Олексія Левіна.