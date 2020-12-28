Де Зеленський зустріне Новий рік, розповів Єрмак

Володимир Зеленський, фото: «Хвиля»

https://racurs.ua/ua/n148370-de-zelenskyy-zustrine-novyy-rik-rozpoviv-iermak.html

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Володимир Зеленський, президент України, Новий рік зустрічатиме в Івано-Франківській області.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про це сьогодні, 28 грудня, в інтерв’ю журналістам, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

За словами Єрмака, Новий рік Зеленський зустріне в резиденції «Синегора» в селі Гута, розташованій за 56 км від Івано-Франківська.

Варто додати, що торік Зеленський також офіційно відправився зустрічати Новий рік у Гуту. Проте на початку січня його несподівано помітили на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці Оману міста Маскат. Його сфотографували в одному з найрозкішніших готелів Оману — Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Згодом прес-служба Офісу президента повідомила, що Зеленський там зустрічався з оманськими партнерами та закликав їх взяти участь у проведенні в Україні великої приватизації.