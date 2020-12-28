Где Зеленский встретит Новый год, рассказал Ермак

Владимир Зеленский, фото: «Хвиля»

https://racurs.ua/n148370-gde-zelenskiy-vstretit-novyy-god-rasskazal-ermak.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, Новый год будет встречать в Ивано-Франковской области.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил об этом сегодня, 28 декабря, в интервью журналистам, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

По словам Ермака, Новый год Зеленский встретит в резиденции «Синегора» в селе Гута, расположенном в 56 км от Ивано-Франковска.

Стоит добавить, что в прошлом году Зеленский также официально отправился встречать Новый год в Гуту. Однако в начале января его неожиданно заметили на побережье Оманского залива вблизи столицы Омана города Маскат. Его сфотографировали в одном из самых роскошных отелей Омана — Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Позже пресс-служба Офиса президента сообщила, что Зеленский там встречался с оманскими партнерами и призвал их принять участие в проведении в Украине большой приватизации.