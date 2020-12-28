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Владимир Зеленский, фото: «Хвиля»

Где Зеленский встретит Новый год, рассказал Ермак

28 дек 2020, 16:37
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Владимир Зеленский, президент Украины, Новый год будет встречать в Ивано-Франковской области.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил об этом сегодня, 28 декабря, в интервью журналистам, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

По словам Ермака, Новый год Зеленский встретит в резиденции «Синегора» в селе Гута, расположенном в 56 км от Ивано-Франковска.


Стоит добавить, что в прошлом году Зеленский также официально отправился встречать Новый год в Гуту. Однако в начале января его неожиданно заметили на побережье Оманского залива вблизи столицы Омана города Маскат. Его сфотографировали в одном из самых роскошных отелей Омана — Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Позже пресс-служба Офиса президента сообщила, что Зеленский там встречался с оманскими партнерами и призвал их принять участие в проведении в Украине большой приватизации.


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