Антибиотик двойного действия разработали в США. Фото: ac.gov.ru

https://racurs.ua/n148369-antibiotik-dvoynogo-deystviya-razrabotali-v-ssha.html

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Новый тип антибиотиков разработали в Соединенных Штатах Америки.

Исследователи из Вистаровского института представили препарат, который не только эффективно уничтожает широкий круг бактерий, но и стимулирует иммунную систему человека. Такие антибиотики назвали «иммуно-антибиотики двойного действия» (dual-acting immuno-antibiotics). Об этом говорится в статье ученого Фарука Дотивала, сообщается в журнале Nature.

В поисках новых неизвестных антибиотиков ученые сконцентрировались на метаболических путях, которые присутствуют у патогенных бактерий, но отсутствуют у животных и людей.

Соответствующей мишенью оказался немевалонатный путь биосинтеза изопреноидов. Одним из ключевых элементов этого пути служит фермент IspH. С помощью компьютерного моделирования ученые провели широкий поиск в базах данных известных химических соединений и выделили несколько наиболее перспективных, способных эффективно связывать белок фермента IspH и блокировать его работу. После этого новые соединения синтезировали, чтобы они смогли проникать сквозь клеточную стенку бактерий.

В ходе доклинических испытаний на культуре мышиных Т-лимфоцитов было установлено, что препараты стимулируют их активность и цитотоксическое действие. По мнению исследователей, препарат двойного действия эффективно будет бороться с инфекциями. Впоследствии ученые хотят провести полноценные испытания препарата.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины планирует в 2021 году ввести антибиотики по рецепту. Также электронная система рецептов будет действовать для перечня специальных лекарств.