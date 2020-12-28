Зеленский внесет в Раду закон о лишении свободы за ложь в декларациях

Владимир Зеленский. Фото: shutterstock

https://racurs.ua/n148368-zelenskiy-podast-zakonoproekt-o-lishenii-svobody-za-loj-v-deklaraciyah.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины планирует подать в Верховную Раду законопроект, предусматривающий лишение свободы за ложь в декларациях.

Новый законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства будет подан президентом в январе 2021 года. Этот законопроект будет предусматривать не ограничение свободы, а лишение ее, — заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в беседе с журналистами.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада вернула уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

НАПК назвало это «санаторными условиями» — депутаты приняли законопроект, который предусматривает штраф и ограничение свободы, но не заключение.

Тогда в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции раскритиковали этот документ за то, что в нем нет пункта о лишении свободы и попросили Зеленского наложить вето.

С 2015 года зарегистрировали больше 4 тис. 712 уголовных производств о лжи в декларациях.