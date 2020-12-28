Лучшей дзюдоисткой мира признали украинку

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Международная федерация дзюдо признала украинку Дарью Билодид лучшей дзюдоисткой 2019/2020 годов.

Эксперты IJF определились, что украинка Дарья Билодид была лучшей дзюдоисткой в ​​течение двух прошлых сезонов.

В 2019 году спортсменка завоевала золото на чемпионате Европы, Европейских играх и Grand Slam.

В 2020 году на счету украинки золотая и бронзовая медали на турнирах серии Grand Slam.

21-летняя Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира в категории до 48 кг. Она в августе 2019 года стала самой молодой двукратной чемпионкой мира.

Билодид родилась 10 октября 2000 года в Киеве в спортивной семье дзюдоистов Геннадия Билодида и Светланы Кузнецовой, которые и стали ее тренерами. Родители Дарьи были против того, чтобы дочь связала свою жизнь с боевыми искусствами, поэтому в трехлетнем возрасте отдали ее на художественную гимнастику. Но в шестилетнем возрасте Дарья сделала сознательный выбор в пользу дзюдо и начала тренироваться.

Первую взрослую медаль Билодид завоевала в марте 2017 года на открытом Континентальном кубке в Праге. 20 апреля 2017 году она стала чемпионкой Европы в весовой категории до 48 кг на чемпионате Европы по дзюдо в Варшаве, где в финале одолела россиянку.

На чемпионате мира 2018 года была третьей сеяной спортсменкой. На пути к финалу она выиграла у четырех спортсменок, в том числе у действующей олимпийской чемпионки Паулы Парето из Аргентины. В финале Билодид победила действующую чемпионку мира Фуну Тонако из Японии.