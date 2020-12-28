Найкращою дзюдоїсткою світу визнали українку

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Міжнародна федерація дзюдо визнала українку Дар’ю Білодід найкращою дзюдоїсткою 2019/2020 років.

Експерти IJF визначились, що українка Дар’я Білодід була найкращою дзюдоїсткою впродовж двох минулих сезонів.

Торік спортсменка завоювала золото на чемпіонаті Європи, Європейських іграх і Grand Slam.

У 2020 році на рахунку українки золота і бронзова медалі на турнірах серії Grand Slam.

21-річна Дар’я Білодід є дворазовою чемпіонкою світу в категорії до 48 кг. Вона у серпні 2019 року стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу.

Білодід народилася 10 жовтня 2000 року в Києві у спортивній родині дзюдоїстів Геннадія Білодіда та Світлани Кузнецової, які і стали її тренерами. Батьки Дар’ї були проти того, щоб донька пов’язала своє життя з бойовими мистецтвами, тому в трирічному віці віддали її на художню гімнастику. Але у шестирічному віці Дар’я зробила свідомий вибір на користь дзюдо та почала тренуватися.

Першу дорослу медаль Білодід завоювала в березні 2017 року на відкритому Континентальному кубку в Празі. 20 квітня 2017 року вона стала чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 48 кг на чемпіонаті Європи з дзюдо у Варшаві, де у фіналі здолала росіянку.

На чемпіонаті світу 2018 року була третьою сіяною спортсменкою. На шляху до фіналу вона виграла у чотирьох спортсменок, в тому числі чинну олімпійську чемпіонку Паулу Парето з Аргентини. У фіналі Білодід перемогла чинну чемпіонку світу Фуну Тонакі з Японії.