В Запорожье местный житель розворововал Балковый мост, фото: Офис президента

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В Запорожье правоохранители задержали мужчину, который выкручивал болты из конструкции Балкового моста. Сообщение о его противоправной деятельности поступило в полицию сегодня, 28 декабря, около 4.00.

Задержанный оказался 37-летним жителем города. При нем обнаружили мешок, в котором были болты от сооружений и инструменты, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожской области.

Мужчина объяснил, что совершил кражу ради собственной наживы, — отмечают в полиции.

Стоит добавить, что первую часть этого моста президент Украины Владимир Зеленский открыл во время своего визита в Запорожье 24 декабря. Тогда же он заверил, что полностью мост построят в 2021 году.

В соцсетях с тех пор появилась многочисленная критика качества сооружения моста, в том числе местные жители жаловались на плохо закрученные гайки.

В ответ на это в Службе автомобильных дорог Запорожской области заверили, что прочность и выносливость моста подтверждена многочисленными испытаниями.

Также мост по просьбе ведомства проверял независимый инфраструктурный обозреватель Павел Авдокушин.

Напомним, в Киеве недавно упали опоры на Шулявском мосту.