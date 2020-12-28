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Ракурс
В Запорожье местный житель розворововал Балковый мост, фото: Офис президента

Посягнул на святое — в Запорожье вор выкручивал болты с моста, который открыл Зеленский (ФОТО)

28 дек 2020, 16:04
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В Запорожье правоохранители задержали мужчину, который выкручивал болты из конструкции Балкового моста. Сообщение о его противоправной деятельности поступило в полицию сегодня, 28 декабря, около 4.00.

Задержанный оказался 37-летним жителем города. При нем обнаружили мешок, в котором были болты от сооружений и инструменты, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожской области.

Мужчина объяснил, что совершил кражу ради собственной наживы, — отмечают в полиции.

В Запорожье местный житель розворововал Балковый мост, фото: Национальная полиция

В Запорожье местный житель розворововал Балковый мост, фото: Национальная полиция

В Запорожье местный житель розворововал Балковый мост, фото: Национальная полиция

В Запорожье местный житель розворововал Балковый мост, фото: Национальная полиция

Стоит добавить, что первую часть этого моста президент Украины Владимир Зеленский открыл во время своего визита в Запорожье 24 декабря. Тогда же он заверил, что полностью мост построят в 2021 году.

В соцсетях с тех пор появилась многочисленная критика качества сооружения моста, в том числе местные жители жаловались на плохо закрученные гайки.

В ответ на это в Службе автомобильных дорог Запорожской области заверили, что прочность и выносливость моста подтверждена многочисленными испытаниями.


Также мост по просьбе ведомства проверял независимый инфраструктурный обозреватель Павел Авдокушин.

Напомним, в Киеве недавно упали опоры на Шулявском мосту.

Источник: Ракурс


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