У Запоріжжі місцевий житель розкрадав Балковий міст, фото: Офіс президента

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У Запоріжжі поліція затримала чоловіка, котрий викручував болти з конструкції Балкового мосту. Повідомлення про його протиправну діяльність надійшло до правоохоронців сьогодні, 28 грудня, близько 4.00.

Затриманий виявився 37-річним жителем міста. При ньому виявили мішок, в якому були болти від споруд та інструменти, повідомляє прес-служба Патрульної поліції Запорізької області.

Чоловік пояснив, що вчинив крадіжку задля власної наживи, — зазначають у поліції.

Варто додати, що першу частину цього мосту президент України Володимир Зеленський відкрив під час свого візиту до Запоріжжя 24 грудня. Тоді ж він запевнив, що повністю міст побудують у 2021 році.

У соцмережах з того часу з’явилася численна критика якості спорудження мосту, зокрема місцеві жителі скаржилися на погано закручені гайки.

У відповідь на це у Службі автомобільних доріг Запорізької області запевнили, що міцність та витривалість мосту підтверджена численними випробуваннями.

Також міст на прохання відомства перевіряв незалежний інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин.

Нагадаємо, у Києві нещодавно впали опори на Шулявському мосту.