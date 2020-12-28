Володимир Зеленський. Фото: shutterstock

https://racurs.ua/ua/n148368-zelenskyy-podast-zakonoproekt-pro-pozbavlennya-voli-za-brehnu-v-deklaraciyah.html

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Володимир Зеленський, президент України, планує подати до Верховної Ради законопроект, що передбачає позбавлення волі за брехню в деклараціях.

Новий законопроект про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства президент подасть у січні 2021 року. Цей законопроект передбачатиме не обмеження волі, а позбавлення її, — повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив на зустрічі з журналістами.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

НАЗК назвало це «санаторними умовами» — депутати ухвалили законопроєкт, який передбачає штраф та обмеження волі, але не увʼязнення.

Тоді в Нацагентстві з питань запобігання корупції розкритикували цей документ за те, що в ньому немає пункту про позбавлення волі, та попросили Зеленського накласти вето.

З 2015 року зареєстрували понад 4 тис. 712 кримінальних проваджень про неправду у деклараціях.