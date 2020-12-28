Зеленський внесе в Раду закон про позбавлення волі за брехню в деклараціяхhttps://racurs.ua/ua/n148368-zelenskyy-podast-zakonoproekt-pro-pozbavlennya-voli-za-brehnu-v-deklaraciyah.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, планує подати до Верховної Ради законопроект, що передбачає позбавлення волі за брехню в деклараціях.
Новий законопроект про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства президент подасть у січні 2021 року. Цей законопроект передбачатиме не обмеження волі, а позбавлення її, — повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив на зустрічі з журналістами.
Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.
НАЗК назвало це «санаторними умовами» — депутати ухвалили законопроєкт, який передбачає штраф та обмеження волі, але не увʼязнення.
Тоді в Нацагентстві з питань запобігання корупції розкритикували цей документ за те, що в ньому немає пункту про позбавлення волі, та попросили Зеленського накласти вето.
З 2015 року зареєстрували понад 4 тис. 712 кримінальних проваджень про неправду у деклараціях.