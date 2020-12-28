Антибіотик подвійної дії розробили в США. Фото: ac.gov.ru

https://racurs.ua/ua/n148369-antybiotyk-podviynoyi-diyi-rozrobyly-v-ssha.html

Ракурс

Новий тип антибіотиків розробили у Сполучених Штатах Америки.

Дослідники з Вістарівського інституту представили препарат, який не лише ефективно знищує широке коло бактерій, але і стимулює імунну систему людини. Такі антибіотики назвали «імуно-антибіотики подвійної дії» (dual-acting immuno-antibiotics). Про це йдеться у статті вченого Фарука Дотівала, повідомляється в журналі Nature.

У пошуках нових невідомих антибіотиків вчені сконцентрувалися на метаболічних шляхах, які присутні у патогенних бактерій, але відсутні у тварин та людей.

Відповідною мішенню виявився немевалонатний шлях біосинтезу ізопреноїдів. Одним з ключових елементів цього шляху служить фермент IspH. За допомогою комп’ютерного моделювання вчені провели широкий пошук в базах даних відомих хімічних сполук й виділили кілька найбільш перспективних, здатних ефективно зв’язувати білок ферменту IspH і блокувати його роботу. Після цього нові сполуки синтезували, щоб вони змогли проникати крізь клітинну стінку бактерій.

У ході доклінічних випробувань на культурі мишачих Т-лімфоцитів було встановлено, що препарати стимулюють їх активність і цитотоксичну дію. На думку дослідників, препарат подвійної дії ефективно боротиметься з інфекціями. Згодом науковці хочуть провести повноцінні випробування препарату.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України планує в 2021 році запровадити антибіотики за рецептом. Також електронна система рецептів буде діяти для переліку спеціальних ліків.