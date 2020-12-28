Сколько украинцев ждут новогодних поздравлений от Зеленского, рассказали социологи

Владимир Зеленский, фото: Politeka

https://racurs.ua/n148363-skolko-ukraincev-jdut-novogodnih-pozdravleniy-ot-zelenskogo-rasskazali-sociologi.html

Ракурс

Поздравления от действующего президента Украины Владимира Зеленского за несколько минут до Нового года хотели бы услышать более половины украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 5 по 13 декабря, опубликованные на сайте «Деминициатив».

Предпочтения респондентов по предновогодним поздравлениям распределились так:

поздравления от Зеленского хотели бы услышать 53,8% опрошенных;

поздравления любимого артиста или певца — 9,7% опрошенных;

поздравления лидера, которому доверяют — 9,6% опрошенных;

поздравления главного санитарного врача Украины — 2,1% опрошенных;

поздравление президента России — 1,5% опрошенных;

поздравление президента США — 0,2% опрошенных;

вообще не хотели бы видеть ни одного поздравления — 16,2% опрошенных;

другой ответ дали 2,6% опрошенных;

затруднились ответить 4,2% опрошенных.

В опросе приняли участие 2 тыс. 4 респондента, погрешность не превышает 3,3%.

Напомним, в своем поздравлении по случаю 2020 года Зеленский призвал украинцев объединяться.