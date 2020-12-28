Скільки українців чекають новорічних привітань від Зеленського, розповіли соціологи

Володимир Зеленський, фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n148363-skilky-ukrayinciv-chekaut-novorichnyh-pryvitan-vid-zelenskogo-rozpovily-sociology.html

Ракурс

Привітання від чинного президента України Володимира Зеленського за кілька хвилин до Нового року хотіли б почути понад половина українців.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у період з 5 до 13 грудня, опубліковані на сайті «Демініціатив».

Уподобання респондентів щодо передноворічних привітань розподілилися так:

привітання від Зеленського хотіли б почути 53,8% опитаних;

привітання улюбленого артиста чи співака — 9,7% опитаних;

привітання лідера, якому довіряють — 9,6% опитаних;

привітання головного санітарного лікаря України — 2,1% опитаних;

привітання президента Росії — 1,5% опитаних;

привітання президента США — 0,2% опитаних;

взагалі не хотіли б бачити жодного привітання — 16,2% опитаних;

іншу відповідь дали 2,6% опитаних;

не змогли відповісти 4,2% опитаних.

В опитуванні взяли участь 2 тис. 4 респонденти, похибка не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, у своєму привітанні з нагоди 2020 року Зеленський закликав українців об'єднуватися.