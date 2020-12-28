Скільки українців чекають новорічних привітань від Зеленського, розповіли соціологи

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Володимир Зеленський, фото: Politeka
Скільки українців чекають новорічних привітань від Зеленського, розповіли соціологиhttps://racurs.ua/ua/n148363-skilky-ukrayinciv-chekaut-novorichnyh-pryvitan-vid-zelenskogo-rozpovily-sociology.htmlРакурс
Привітання від чинного президента України Володимира Зеленського за кілька хвилин до Нового року хотіли б почути понад половина українців.
Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у період з 5 до 13 грудня, опубліковані на сайті «Демініціатив».
Уподобання респондентів щодо передноворічних привітань розподілилися так:
- привітання від Зеленського хотіли б почути 53,8% опитаних;
- привітання улюбленого артиста чи співака — 9,7% опитаних;
- привітання лідера, якому довіряють — 9,6% опитаних;
- привітання головного санітарного лікаря України — 2,1% опитаних;
- привітання президента Росії — 1,5% опитаних;
- привітання президента США — 0,2% опитаних;
- взагалі не хотіли б бачити жодного привітання — 16,2% опитаних;
- іншу відповідь дали 2,6% опитаних;
- не змогли відповісти 4,2% опитаних.
В опитуванні взяли участь 2 тис. 4 респонденти, похибка не перевищує 3,3%.
Нагадаємо, у своєму привітанні з нагоди 2020 року Зеленський закликав українців об'єднуватися.
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