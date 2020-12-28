В КСУ пообіцяли відправити Тупицького до Венедіктової, фото — Бабель

https://racurs.ua/ua/n148362-v-ksu-poobicyaly-vidpravyty-tupyckogo-do-venediktovoyi.html

Ракурс

Олександр Тупицький, очільник Конституційного суду України, не прийшов у понеділок в Офіс генпрокурора для проведення процесуальних дій з поважної причини.

В КСУ заявили, що їхній шеф не з’явився з поважних причин і він не буде ухилятися від процесуальних дій.

В суді прокоментували й клопотання Офісу генпрокурора про відсторонення Тупицького з посади судді КСУ на два місяці.

Конституція і і закон України «Про Конституційний суд» не оперують таким поняттям як відсторонення судді КСУ від займаної посади, — цитує представників суду «Інтерфакс-Україна».

Тупицький не з’явився в понеділок вранці в Офіс генерального прокурора для проведення процесуальних дій. Його викликали у відомство Ірини Венедіктової минулого тижня у справі про підкуп свідка і введення в оману суду (ст. 386 та ч. 2 ст. 384 КК України).

Оскільки Тупицький не з’явився до Офісу генпрокурора, повідомлення про підозру йому направили поштою.

Слідство вважає, що у 2018 році Тупицький на посаді заступника голови КСУ в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України вплинув на свідка у кримінальному провадженні шляхом підкупу, щоб той відмовився від показань або дав завідомо неправдиві показання.

Тупицького підозрюють і в тому, що він у 2018−2019 роках тричі надав слідчому Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, щодо особливо тяжкого злочину, пов’язаного із протиправним заволодінням майновими активами ВАТ «Зуївський енергомеханічний завод» у Донецькій області.

Журналісти програми «Схеми» опублікували записи розмов Тупицького з донецьким бізнесменом з матеріалів кримінальної справи про незаконне заволодіння Зуєвським енергомеханічним заводом, який залишився на окупованій території Донбасу. У цій справі підозрюється й екс-голова Вищого господарського суду Віктор Татьков, який зараз в розшуку по іншій справі.