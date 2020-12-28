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Ракурс
Магнітні бурі. Фото: novograd.city

Магнітні бурі в січні — назвали дні найбільших коливань (ІНФОГРАФІКА)

28 гру 2020, 15:00
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У січні 2021 року не очікується відчутних магнітних бур і коливань.

Протягом січня ймовірність магнітних бур залишатиметься на вкрай слабкому рівні й лише 3, 5, 6, а також з 18 по 21 січня шанси на їхню появу трохи підвищуватимуться. Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії сонця.

Магнітні бурі в січні. Джерело: tesis.lebedev

Ці сплески не вплинуть на роботу техніки, проте можуть позначитися на самопочутті чутливих людей.

Магнітна буря — це обурення геомагнітного поля Землі, яке пов’язане зі спалахами на сонці. Такі сплески можуть тривати від пари годин до декількох діб і викликати збої в роботі систем зв’язку.


Магнітні бурі негативно впливають на самопочуття метеочутливих людей.

Нагадаємо, міжнародна група вчених виявила найсильніше магнітне поле у Всесвіті, потужність якого становить близько 1 млрд Тесла.

Джерело: Ракурс


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