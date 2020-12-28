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Ракурс
Магнитные бури. Фото: novograd.city

Магнитные бури в январе — назвали дни самых сильных колебаний (ИНФОГРАФИКА)

28 дек 2020, 15:00
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В январе 2021 года не ожидается ощутимых магнитных бурь и колебаний.

В январе вероятность магнитных бурь будет оставаться на крайне слабом уровне и только 3, 5, 6, а также с 18 по 21 января шансы на их появление немного повысятся. Об этом сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии солнца.

Магнитные бури в январе. Фото: tesis.lebedev

Эти всплески не повлияют на работу техники, однако могут сказаться на самочувствии чувствительных людей.

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, связанное со вспышками на солнце. Такие всплески могут продолжаться от пары часов до нескольких суток и вызвать сбои в работе систем связи.


Магнитные бури негативно влияют на самочувствие метеочувствительных людей.

Напомним, международная группа ученых обнаружила самое сильное магнитное поле во Вселенной, мощность которого составляет около 1 млрд Тесла.

Источник: Ракурс


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