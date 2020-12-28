Лайфхаки правильного сочетания часов и браслетов

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Ракурс

Аксессуары гармонично дополняют образ, приковывают к себе внимание, подчеркивают хороший вкус владельца. Правда, только в том случае, если были подобраны правильно. Как сочетать часы и браслеты между собой, какие особенности модного тандема учесть, — об этом поговорим дальше.

Советы по удачным комбинациям

Прислушайтесь к рекомендациям экспертов насчет того, какие украшения необходимо подбирать к часам:

1. Хорошо сочетаются металлические изделия. Допустимо одновременное использование оригинальных моделей с разноцветными вставками

2. Украшений на руке одновременно может быть несколько, но важно подбирать аксессуары примерно одинаковые по размеру. Неудачным будет тандем часов с широким ремешком и узкого браслета

3. Тем, кто предпочитает высокотехнологичные устройства вроде смарт-часов, стоит обратить внимание на браслеты из силикона и пластика, кожаные модели с оригинальным плетением, концептуальные серебряные аксессуары.

4. Комбинируйте изделия по цвету: к золотым украшениям прекрасно подойдут часы с позолоченным ремешком, красивую композицию составят белые металлы и т. д

5. Любители авангардных браслетов с шипами, подвесками в виде змей, скорпионов и прочих насекомых, должны выбирать модели часов с металлическим ремешком.

6. К браслетам с шармами прекрасно подходят аккуратные часы на цепочке либо тонком ремешке. К примеру, вбивая в поиск «Дизель часы цена», вы найдёте много интересных моделей, которые будут нежно смотреться на женской руке.

Учтите еще несколько моментов. Например, крупные часы в мужском стиле лучше дополнить одним наручным украшением из металла. А к элегантным изделиям на изящном ремешке следует подбирать соответствующие аксессуары: тонкие кожаные браслеты, цепочки с бусинами, шармами и прочим романтическим декором.

Как правильно надевать аксессуары

Есть два варианта: или вы располагаете часы между несколькими украшениями, или первыми нанизываете на запястье браслеты. Обратная ситуация не приветствуется.

При этом совершенно неважно, на какую руку надевать аксессуары. Раньше часы были механическими, их требовалось заводить, поэтому существовало правило носить устройства по принципу разделения на правшей и левшей. Люди выбирали ту руку, которой чаще пользуются. Но сегодня в основном изготавливаются часы с кварцевым механизмом, что упрощает ситуацию.

Вы можете равномерно распределить аксессуары, украсив ими оба запястья, надеть их вместе, использовать несколько браслетов, — как подскажет фантазия. Только не вздумайте надеть по паре часов на каждую руку, чтобы не повергнуть в шок окружающих.

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