Коронавирус в Украине будут лечить препаратами, от которых предостерегает ВОЗ

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. Для лечения этой болезни Министерство здравоохранения закупит препараты «Иммуноглобулин» и «Тоцилизумаб».

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом сегодня, 28 декабря, во время видеобрифинга.

Эти препараты включены в Национальный протокола лечения.

Этот протокол составляется нашими ведущими специалистами, которые каждый день лечат украинцев от COVID-19, — отметил Степанов.

Степанов заверил, что относительно «Иммуноглобулина» в Украине проведены клинические исследования, которые показали неплохой результат. Кроме того, многие медучреждения имеют положительный опыт его применения.

Эти лекарственные средства спасают жизни украинцев, — подчеркнул министр.

Он добавил, что оба препарата — достаточно дорогостоящие и сейчас украинцам приходится покупать их самостоятельно, чтобы лечиться от коронавируса.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены решением украинского правительства выделить 125 млн грн на закупку этих препаратов, сообщает издание LB.ua со ссылкой на письмо директора регионального Европейского бюро Ганс Клюге к Степанову.

В этом письме, копия которого оказалась в руках журналистов издания, Клюге выражает глубокую обеспокоенность из-за решения выделить средства на лекарства, которые имеют низкое доказанное влияние или полное его отсутствие на снижение смертности госпитализированных с COVID-19 пациентов.

По мнению Клюге, эти средства лучше было бы выделить на обеспечение кислородной терапии и необходимых материалов, таких как маски, а также на необходимое оборудование.

Напомним, в последние дни официальная статистика по заболеваемости COVID-19 в Украине свидетельствует о значительном уменьшении количества новых случаев заболевания.