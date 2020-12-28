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Ракурс
Жань Жан присудили четыре года тюрьмы за освещение эпидемии коронавируса. Фото: Reuters

Китайская журналистка снимала о COVID-19 в Ухане и получила четыре года тюрьмы

28 дек 2020, 14:13
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Китайскую общественную журналистку Жань Жан, сообщавшую о начале коронавирусной эпидемии в городе Ухань в начале 2020 года, приговорили к четырем годам заключения.

37-летняя бывшая юрист Жань записывала видео переполненных крематориев и больниц, широко расходившихся в соцсетях. Эти кадры показывали, как город пытается противодействовать распространению COVID-19 в начале вспышки, пишет «Радіо Свобода».

Женщину обвинили в «поиске поводов для ссор и провоцировании забот» за ее освещение хаотичной реакции на первые случаи.

Жань Жан выглядела подавленной, когда приговор был озвучен, — сказал ее адвокат Рен Куаннью.

По его словам, есть основания беспокоиться о здоровье Жань. Она объявила голодовку в июне, с тех пор ее кормили насильно через нос.

Адвокат журналистки сообщил, что на прошлой неделе она пообещала отказываться от пищи «до самого конца», если получит тяжелый приговор.

Напомним, Жань Жан — первая из группы общественных журналистов, задержанных за освещение ситуации в Ухане.


Китай подвергался критике за первую реакцию на распространение коронавируса, в том числе на обвинения в сокрытии информации о возбудителе и заболевания.

Только 17 декабря Пекин согласился принять следственную группу Всемирной организации здравоохранения.

Источник: Ракурс


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