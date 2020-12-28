Новые карантинные ограничения начали действовать в Польше, фото: МИД

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В Польше началось действие новых карантинных ограничений. Они, в частности, касаются и условий въезда на территорию страны.

Новые ограничения будут действовать до 17 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Новые ограничения, в частности, предусматривают запрет на свободное перемещение в новогоднюю ночь — в период с 19.00 31 декабря до 6.00 1 января.

Кроме этого, установлен 10-дневный карантин для лиц, въезжающих в Польшу.

Также приостановлена ​​работа торговых центров, обслуживания в гостиницах, функционирование инфраструктуры горнолыжных трасс. Кроме того, ограничен доступ к спортивной инфраструктуре. Более подробно с перечнем новых ограничений можно ознакомиться по ссылке.

Также внесены изменения относительно ограничений на въезд в Польшу в условиях карантина. Теперь право въезда на территорию этой страны имеют граждане нашего государства, которые:

являются супругами или детьми граждан Республики Польша, или находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша;

имеют Карту Поляка;

имеют право на постоянное или временное проживание на территории Республики Польша;

имеют право на выполнение работ на территории Польши на той же основе, что и граждане Польши, имеют разрешение на трудоустройство или подтверждение намерения выполнения сезонных работ, подтверждение поручения на выполнение работ иностранцу на территории Польши, выполняют работу на территории Республики Польша или предоставляют документы, из которых следует, что выполнение работы начнется сразу после пересечения границы;

получают образование в Польше (ученики, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты) или являются лицами, сопровождающими учащихся;

являются учеными, которые проводят исследования на территории Польши;

члены семей (супруги, дети) гражданина Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии;

имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии, или члены их семей (супруги, дети), въезжающими в Польшу с целью транзита через ее территорию;

являются водителями транспортных средств сферы международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

является моряками, рыбаками, работниками морских добывающих или буровых платформ, которые въезжают в Польшу, с целью транзита через ее территорию к месту выполнения служебных обязанностей;

являются работниками дипломатических и консульских учреждений, представителями международных организаций и членами их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;

являются пассажирами воздушных судов, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, не подпадающего под запрет воздушного движения и принадлежат хотя бы к одной из вышеперечисленных категорий граждан Украины, или имеют вид на жительство в Грузии, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Таиланде, Республике Корея, Тунисе, Австралии;

въезжают в Польшу на основании национальной визы с целью репатриации, или как члены семьи (супруги, дети) репатрианта;

въезжают в Польшу для участия в спортивных мероприятиях (спортсмены, тренеры, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты) при наличии подтверждающих документов от организатора соревнований;

въезжают в Польшу на основании визы, выданной с целью поработать по гуманитарным причинам, которые представляюют интерес для Польши, или являются ее международным обязательствам;

въезжают в Польшу на основании визы, выданной для участия в программе Poland. Business Harbour;

являются иностранными предпринимателями и представителями иностранных субъектов предпринимательской деятельности, которые въезжают в Польшу в коммерческих целях, которые в ответ на ноту дипломатического учреждения соответствующей страны, получили согласие на въезд министра иностранных дел Республики Польша.

Напомним, недавно также стало известно, кто из украинцев по новым правилам освобожден от обязательного пребывания на карантине после въезда на территорию Польши.