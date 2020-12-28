Сотни британских туристов сбежали из карантина в Швейцарии. Фото: AP

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Ракурс

Сотни британцев сбежали из карантина на горнолыжном курорте в Швейцарии.

С 20 декабря Швейцария перестала принимать авиарейсы из Великобритании, где была выявлена мутация коронавируса. А все туристы, прибывшие оттуда в период с 14 декабря, должны были провести 10 дней в самоизоляции, сообщает dpa.

На карантин должны были отправиться 420 человек, прибывших на горнолыжный курорт Фербир из Великобритании, включая граждан Швейцарии, вернувшихся на родину.

Отмечается, что 50 человек покинули Швейцарию сразу же после получения уведомления о необходимости изолироваться. Из оставшихся 370 туристов к 27 декабря в Фербире находилось меньше 12 человек.

Официальный представитель муниципалитета Багнес, где расположен курорт Фербир, Жан-Марк Сандоз рассказал, что муниципалитеты в Швейцарии не получили никакой поддержки в реализации карантинных требований, объявленных настолько внезапно.

Семьи с маленькими детьми оказались запертыми на 20 квадратных метрах. Это было невыносимо, — сказал Сандоз.



Некоторые британцы, покинувшие Швейцарию, решили провести остаток отпуска в соседней Франции. Горнолыжные спуски там закрыты, однако гражданам Великобритании не запрещается оставлять гостиничные номера.

Напомним, на территории Японии и Франции обнаружили первые случаи заражения новой разновидностью коронавирусной болезни COVID-19, который распространяется в Великобритании.