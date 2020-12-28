Суд по Татарову снова перенесли, скриншот видео

https://racurs.ua/n148355-sud-po-tatarovu-snova-perenesli-detali-video.html

Ракурс

Суд по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову перенесли на 30 декабря.

Причина уже второй отсрочки избрании меры пресечения — неявка прокуроров. В третий раз судьи ВАКС рассмотрят это дело в 10.00 в среду.

Сегодняшний митинг на улице Татаров обошел через служебный вход.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру окончательно отстранили от дела, в котором фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров — подозреваемый в причастности к хищению 81 млн грн.

В этом деле назначили новых прокуроров — все они из Офиса генпрокурора (Грицан, Олейникова, Рудницкая и Потапенко). После передачи дела в Службу безопасности Украины, прокуроры САП потеряли свои полномочия.

Татаров ранее обещал на заседании суда рассказать о «столкновении» с директором НАБУ. Бюро тем временем просит для него содержание под стражей с залогом в 10 млн грн.