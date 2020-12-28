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Татарова за решетку, а Венедиктову в отставку требуют отправить на протесте в Киеве, фото — Фейсбук РОК

Татарова за решетку, а Венедиктову в отставку требуют отправить на протесте в Киеве (ТРАНСЛЯЦИЯ)

28 дек 2020, 12:26
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На акции протеста в Киеве под Антикоррупционным судом и Офисом президента требуют отправить в отставку генпрокурора Ирину Венедиктову, а заместителя председателя ОПУ Олега Татарова — арестовать.

Активисты собрались 28 декабря в Высшей антикоррупционным судом, чтобы добиться справедливого наказания для Татарова. После этого активисты отправятся на Банковую к Офису президента с требованием отставки генерального прокурора Украины Венедиктовой.


Детективы НАБУ подозревают Татарова в причастности к хищению 81 млн грн на квартирах для Национальной гвардии.

24 декабря Высший антикоррупционный суд должен был избрать Татарову меру пресечения, однако в ночь с 23 на 24 декабря Офис генпрокурора передал дело Татарова от НАБУ в СБУ. НАБУ заявило о беспрецедентном вмешательстве ГПУ в свою работу.

Источник: Ракурс


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